Шпица рассказала о тенденциях в современном российском кино

Актриса Екатерина Шпица в комментарии для «Слово и Дело» рассказала, что в российском кино стали уделять больше внимания женским персонажам и социальным проблемам.

Может быть, я не права, но мне кажется, что стало больше внимания к женщине как героине. Женщины как героини выходят из категории некой вторичности. Очень часто видишь такие фильмы, где мужской характер прописан здорово, а женщина очень условная, — призналась Шпица.

По её словам, режиссёр вынужден на «двух красках» создавать характер героини, потому что другие черты женского персонажа обычно не предусмотрены сценарием. Она также отметила, что у российских режиссёров пока не очень хорошо получается снимать грамотное кино на социально значимые темы. Однако, по словам Шпицы, этому жанру стали уделять больше внимания в последнее время.

В этом году был питчинг в Минкультуры, и поддержали много социально значимых проектов, выделив их в отдельную категорию. Это тоже замечательно, потому что хотелось бы, чтобы грань между социально ориентированным кино и традиционным художественным стиралась, — резюмировала актриса.

Ранее Шпица рассказала о том, как выходила замуж. Избранником стал бизнесмен Руслан Панов. Первоначально свадьбу планировали провести весной 2020 года, однако пандемия коронавируса помешала реализации планов влюблённых.