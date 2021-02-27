По зову сердца: Катерина Шпица рассказала, как готовилась к замужеству

https://static.news.ru/photo/eccceb5c-79c9-11eb-ae16-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Актриса Катерина Шпица, которая вышла замуж за бизнесмена Руслана Панова, рассказала, что дату свадьбы переносили несколько раз. Однако в итоге решили поступить «по зову сердца».

От помолвки до ЗАГСа пару отделяли два года. Сначала торжество отложили из-за пандемии коронавируса, а затем из-за напряжённого графика артистки — так вышло, что вступление в семейную жизнь совпало со съёмками телепроекта «Танцы со звёздами».

Сначала Шпица и Панов думали вновь перенести свадьбу, на этот раз — на лето. Но потом решили, что откладывать больше не нужно. По словам артистки, пара хотела пожениться 18 февраля — в день трёхлетия знакомства. Но в итоге сочеталась браком 24 числа.

Самым сложным было купить готовое обручальное кольцо моего редкого размера 14,75, — поделилась историей подготовки к свадьбе Шпица в Instagram.

Платье, по её словам, помогла выбрать художник по костюмам с танцевального телепроекта. Смотр нарядов девушки проводили в паузах между дублями съёмок. Белым пальто с новобрачной поделилась мама.

Это уже второй брак Шпицы. В прошлый раз она вышла замуж в 2010 году за актёра Константина Адаева. В 2012-м у неё родился сын Герман. Однако через несколько лет пара развелась.

Предложение о замужестве от Панова актриса получила в 2018 году. Первоначально свадьбу планировали провести весной 2020 года, но пандемия коронавируса внесла коррективы в планы влюблённых, писал NEWS.ru.