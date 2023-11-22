Проблемы с работой и квартирой, война: как живет актер Анатолий Белый SHOT: уехавший в Израиль актер Белый переписал московскую квартиру на жену

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Анатолий Белый

Актер Анатолий Белый, который покинул Россию после начала спецоперации, предпринимает попытки сохранить недвижимость в Москве. Что придумал артист и какими высказываниями в адрес РФ он отметился?

Что сделал Белый с недвижимостью

Актер переписал свою московскую квартиру на супругу, чтобы его не лишили недвижимости за антироссийские высказывания.

«Бывший муж Марины Голуб и звезда российских сериалов „Ева, рожай“, „Кошка“ и т. д. на всякий случай формально обрубил все связи с РФ, которую сейчас активно поливает грязью из Тель-Авива. Сам он на родину не возвращается, а вот его жена — архитектор Инесса Москвичева — заезжает домой и шлет мужу фото из „гнезда, которое они вместе свили и куда вложили всю любовь“», — пишет Telegram-канал SHOT.

По данным ресурса, речь идет о четырехкомнатной квартире площадью 133 квадратных метра на Большом Харитоньевском переулке рядом с Чистыми прудами. SHOT пишет, что теперь единоличным собственником этого жилища является жена Белого.

«Также на супругу актера сейчас зарегистрирована вторая квартира — в районе Тропарево-Никулино», — добавляет Telegram-канал.

Как складывается жизнь Анатолия Белого в Израиле

После начала СВО Белый уволился из МХТ им. Чехова и переехал жить в Израиль. Как заявлял актер в одном из интервью, после начала боевых действий он понял, что «не будет жить в России».

После переезда в Израиль Белый продолжил свою актерскую деятельность. Он нанял агента для поиска ролей в кино. Для работы в местных театрах необходимо знание иврита. Артист с репетитором учит язык, работает над произношением. Анатолий заявил, что его не беспокоит отсутствие съемок, так как у него есть финансовые накопления.

«По деньгам — это шаг назад, да. Но это странная какая-то формулировка. На порядок меньше, но это совсем не главное для меня. Да, трое детей. Я ищу работу, я буду ее искать. Она ко мне приходит. Какая-то подушечка безопасности, честным трудом заработанная, у меня есть. Я ее с большим трудом смог сюда перевезти», — сообщил актер.

Спустя год после переезда в Израиль Анатолий Белый рассказал в социальных сетях, что жизнь за границей оказалась непредсказуемой, но возвращаться в Россию он не намерен.

«Мы сделали шаг на свободу и начали новую жизнь. Она оказалась совершенно непредсказуемой, яркой, насыщенной удивительными событиями и встречами, психологически трудной, временами тяжелой, но честной и настоящей», — написал актер.

Друзей в России у Анатолия Белого не осталось. Он рассказал в программе «BILD на русском», что общается с одним человеком из МХТ им. Чехова, но раскрывать его имя не стал.

Во время начала палестино-израильского конфликта Белый с семьей были дома, в городе Нетания. Артист рассказывал, что не попадает в категорию резервистов армии Израиля. Особого беспокойства в связи с боевыми действиями он не испытывал, поскольку город находится в центре страны и до него не долетают ракеты. Белый слышал сигнал воздушной тревоги лишь единожды.

«Когда все произошло, был сильный шок, при этом психозу не поддаюсь. Звонил местным, узнал, насколько все серьезно и опасно, ведь у меня жена, дети. Друзья сказали: „Все серьезно“, но мы уверены, что у израильского народа достаточно сил, чтобы победить», — сообщил артист.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Анатолий Белый

Что Белый говорил о России и СВО

Белый родился на Украине. После окончания школы уехал учиться в Самару, а через пару лет перебрался в Москву, где закончил театральное училище им. М. С. Щепкина. Артист проходил службу в Театре Российской армии. Спустя 30 лет жизни в России своей родиной он называет украинский поселок Брацлав.

«Здесь действительно тот самый случай, когда это задело по живому, несмотря на то что всю свою сознательную жизнь я прожил в России. Если без всякого пафоса меня спросят, где твоя родина, я скажу, что это Брацлав. Поселок городского типа, в котором я родился», — сказал он в программе «вТРЕНДde».

Актер также заявлял, что ранее попал под «пропагандистскую машину».

«Я был довольно ребячливым человеком и закрывал глаза, где-то я уже попал под пропагандистскую машину, меня уже дергали. В этом смысле я подумал, действительно, американцы нам угрожают. Видите ли, взрослый, мне было уже много лет. Сейчас я сбросил все пункты, которые могли быть. Да, мне стыдно», — говорил артист.

Позднее Белый выразил мнение, что Россию «не ждет ничего хорошего», поскольку «сломан ген свободы».

«Ген, который отвечает за свободу человека, за гражданские права, за общество бла-бла-бла, за все, — он искоренен, он вытравлен», — заявлял актер.

Кроме того, Белый при помощи петиции добился отмены гастролей театра «Ленком» в Тель-Авиве.

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