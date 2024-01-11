Израиль, отъезд из РФ, «Контрольная закупка»: куда пропал Антон Привольнов

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Антон Привольнов

Телеведущий Антон Привольнов получил известность благодаря передаче «Контрольная закупка» на Первом канале. Чем он сейчас занимается, почему уволился с российского телевидения?

Как прославился Антон Привольнов

Антон Привольнов родился в Москве. Он окончил Российский институт театрального искусства. Срочную службу телеведущий проходил в Театре Российской Армии, куда попал сразу после получения диплома.

Позднее Привольнов решил строить карьеру на телевидении. Он поступил в институт телевидения «Останкино» и говорил всем о том, что у него есть проект для ТВ. Так он получил работу на Первом канале. Сначала ведущий снимал небольшие сюжеты для передачи «Доброе утро», а позднее стал ведущим программы «Контрольная закупка».

Привольнов проработал на Первом канале около 20 лет, после чего стал соведущим Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись». По его словам, переход на другой канал был связан с проблемами со здоровьем, которые появились в результате ранних подъемов для съемок в передаче «Доброе утро».

Почему Привольнов ушел из шоу «Звезды сошлись»

В сентябре 2022 года в программе «Звезды сошлись» Привольного заменил продюсер Иосиф Пригожин. По словам телеведущего, он ушел из шоу из-за того, что был занят работой над другим проектом.

«Будет другая передача, связанная с едой и пользой. Я буду выступать как продюсер. В этом году получил магистра медиаменеджмента. Запуск планируется в интернете. Дальше посмотрим на отклик», — сказал он StarHit.

Привольнов планировал, что продолжит сотрудничать с НТВ, и предполагал, что еще примет участие в съемках проекта «Звезды сошлись», однако в эфире больше не появлялся.

Фото: vk.com/anton81 Антон Привольнов

Чем сейчас занимается Антон Привольнов

На настоящий момент Антон Привольнов является ведущим шоу «Есть будем» на YouTube, где вместе со знаменитостями готовит различные блюда. Проект был сделан им совместно с израильской студией «Шенкин, 40», которая находится в Тель-Авиве. Ею руководит Марк Лави, который около 50 лет проживает в Израиле.

«Именно у Антона родилась идея делать кулинарный видеоблог. Я к этому времени съемки в своей студии практически прекратил — как-то перестал понимать, зачем все это нужно. Но тут появился Антон с его энтузиазмом и профессиональным подходом. К тому же оказалось, что кухня в моей квартире отлично подходит для съемок», — рассказал основатель студии в интервью израильской прессе.

Шоу Привольного уже посетили телеведущая Ксения Собчак и признанные иноагентами в РФ телеведущий Михаил Шац и музыкант Андрей Макаревич.

Привольнов не скрывает своего местоположения. Поздравляя своих подписчиков в социальных сетях с Новым годом, он отметил, что находится в Тель-Авиве, а также поделился своими мыслями о ситуации в мире и насчет своего 43-го дня рождения, который отметил 1 января.

«Удивительно! Мне не нравится практически ничего из того, что происходит в мире, при этом мне нравится все, что происходит в жизни моей. И даже цифра 43», — написал он.

Что известно о личной жизни Антона Привольнова

Антон Привольнов десять лет состоял в браке. Он развелся со своей супругой в 2016 году. Причиной изменений в личной жизни телеведущего стал разъезд — жену перевели на работу в Санкт-Петербург, куда она переехала вместе с наследником, он остался жить в Москве.

Несмотря на расставание, пара сохранила хорошие отношения ради общего сына Платона. Позднее телеведущий отказался комментировать свою личную жизнь.

«В человеке должна быть какая-то загадка. Когда он слишком правильный, то это неинтересно. Я не буду это комментировать. Пусть люди думают что хотят. Потому что что бы я ни сказал, я никого ни в чем не сумею убедить», — заявил он.

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