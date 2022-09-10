«Люблю эксперименты»: Пригожин станет новым ведущим «Звезды сошлись» Пригожин станет соведущим Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись»

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин станет новым соведущим Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись» на НТВ. Первая передача с ним выйдет 18 сентября, пишет KP.RU.

Сам Пригожин заявил, что готов попробовать себя в роли ведущего светской программы. Тем более, что он давно знаком с Кудрявцевой и у них приятельские отношения. К тому же, Пригожин в свое время закончил продюсерский факультет ГИТИСа.

Трудно сказать: справлюсь ли я с задачей — однако я люблю эксперименты, это один из способов найти в себе новые возможности. Я готов пробовать. А вдруг у меня действительно есть талант ведущего? Посмотрим, — приводит издание впечатления Пригожина.

Это уже четвертый соведущий Кудрявцевой за пять лет эфира программы. Первым был Оскар Кучера, который покинул шоу, устав от скандальных историй. Вторым стал Александр Колтовой, который трагически погиб в 2020 году. Третьим — Антон Привольнов, ушедший из проекта в этом сезоне, так как в реальной жизни был очень далек от тематики шоу.

Пригожин пользуется большой популярностью у журналистов за умение говорить то, что думает. Это качество, надеются авторы программы, должно придать ей остроты и актуальности.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что некоторые звезды эстрады «ошалели от собственного величия». Так он отреагировал на высказывание покинувшей Россию певицы Светланы Лободы о том, что лучшая музыка на эстрадной сцене РФ создавалась украинцами.