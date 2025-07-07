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07 июля 2025 в 14:08

Известный телеведущий оставил без ответа сообщения о грядущей свадьбе

Телеведущий Шепелев отказался комментировать новости о предстоящей свадьбе

Дмитрий Шепелев Дмитрий Шепелев Фото: Artyom Zotov/Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Шепелев предпочел не обсуждать детали предстоящего бракосочетания с Екатериной Тулуповой, сообщает издание Super. Он говорил, что подал заявление в ЗАГС после девятилетних отношений, однако сейчас отказался от дальнейших комментариев. Его избранница также воздержалась от каких-либо заявлений по этому поводу.

В настоящее время пара воспитывает троих детей: сына Платона (ребенка Шепелева от покойной Жанны Фриске), дочь Ладу (дочь Тулуповой от предыдущего брака). Также у пары есть общий сын Тихон.

Ранее стало известно, что Дмитрий Шепелев готовится к бракосочетанию с дизайнером Екатериной Тулуповой, с которой встречается с 2015 года. Пара уже подала заявление в ЗАГС и назначила свадебную церемонию на осенние месяцы. После официальной регистрации молодожены планируют отправиться в медовый месяц, где собираются наблюдать за китами. Для 42-летнего Шепелева это будет первый официальный брак после трагической гибели его бывшей супруги Жанны Фриске.

До этого поклонники комика Антона Шастуна предположили, что артист мог тайно жениться на своей возлюбленной Ирине Кузнецовой. Поводом для таких предположений стало появление у юмориста кольца на безымянном пальце правой руки, внешне напоминающего обручальное. Примечательно, что его избранница также начала носить похожее украшение. Однако сам Шастун пока никак не прокомментировал возможное изменение своего семейного статуса.

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