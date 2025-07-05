Фанаты заподозрили популярного комика в тайной женитьбе StarHit: комик Шастун мог тайно жениться на своей возлюбленной

Фанаты заподозрили известного комика Антона Шастуна в тайной свадьбе со своей возлюбленной Ириной Кузнецовой, передает StarHit. На такие мысли их натолкнул тот факт, что у артиста на безымянном пальце правой руки появилось кольцо, очень напоминающее обручальное.

Примечательно, что избранница юмориста также обзавелась похожим на обручальное кольцом, говорится в материале. Тем не менее комик до сих пор не делал публичных заявлений насчет своей возможной свадьбы.

Ранее премьер Большого театра артист балета Денис Родькин заявил об отсутствии в настоящий момент конкретной даты свадьбы с его невестой, балериной Элеонорой Севенард. Однако, по его словам, пара уже определилась с тем, в каком формате будет проходить торжество. Артист отметил, что мероприятие будет спокойным и осознанным.

Кроме того, психолог Анастасия Кардиакос объяснила пышную вторую свадьбу музыканта Владимира Преснякова и певицы Натальи Подольской желанием пары закрыть гештальт. По ее словам, таким образом супруги хотели подчеркнуть свои роли в отношениях.