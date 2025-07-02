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02 июля 2025 в 23:13

Появились новые подробности о свадьбе премьера Большого театра Родькина

Премьер Большого театра Родькин планирует спокойную свадьбу только для близких

Денис Родькин Денис Родькин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Премьер Большого театра, артист балета Денис Родькин рассказал NEWS.ru, что они с невестой, балериной Элеонорой Севенард пока не определились с датой свадьбы, но уже выбрали формат торжества. По словам собеседника, это должно быть спокойное и осознанное событие.

Я не говорил, что это будет именно летом. Возможно, осенью: мы еще не определились с точной датой. <…> Мы решили с Элеонорой, что это должно быть спокойное и осознанное событие. Но с нашим графиком такое сложно: слишком много спектаклей. Хочется, чтобы свадьба была праздником, а не стрессом. Это должно произойти один раз в жизни и только для самых близких, — рассказал Родькин.

По словам артиста балета, они с Элеонорой также хотели бы отправиться в свадебное путешествие. Родькин подчеркнул, что много ездил с гастролями по миру и посмотрел немало стран, поэтому сложно найти место, которое его удивило бы.

Для этого нужно время, чтобы событие действительно запомнилось. Для меня это не просто традиция, а возможность отключиться от внешнего мира. В нашей профессии это особенно ценно — полностью отвлечься от работы. Сейчас сложно найти место, которое бы меня удивило. Иногда хочется чего-то экстремального вроде Антарктиды, хотя свадебное путешествие туда было бы странновато, — добавил Родькин.

Ранее стало известно, что весной 2025-го бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова устроила свадьбу дочери Ариадне. По словам звезды, такое торжество стоило три миллиона рублей. Свадьба прошла в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге.

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