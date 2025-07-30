Пропавшая в Пакистане биатлонистка три года назад потеряла парня в горах

Пропавшая в Пакистане биатлонистка три года назад потеряла парня в горах Бывший парень погибшей в Пакистане биатлонистки Дальмайер также пропал в горах

Пропавшая в горах Пакистана биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер три года назад потеряла возлюбленного Роберта Гразеггера в аналогичной ситуации, сообщает HLN. В 2022 году мужчина во время восхождения попал в лавину.

Когда в твоем ближайшем окружении происходит что-то подобное, ты, естественно, начинаешь серьезно задумываться. И спрашиваешь себя: «Что будет дальше?» — говорила спортсменка в документальном фильме.

Спортивную карьеру Дальмайер завершила в 2019 году. Она двукратная олимпийская чемпионка 2018 года, семикратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира 2016–2017 годов.

Дальмайер 28 июля попала под камнепад в Пакистане. Это произошло в момент восхождения спортсменки на горный пик Лайла высотой более шести километров. На высоте около 5700 метров на нее стали сыпаться камни. Напарница немедленно вызвала службу экстренной помощи. Спортсменка получила серьезные травмы. Отряды спасателей долго не могли добраться до биатлонистки.

Поиски приостанавливались из-за темного времени суток, сильного ветра и плохой видимости. В среду, 30 июля, стало известно, что Дальмайер погибла.