Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 16:49

Пропавшая в Пакистане биатлонистка три года назад потеряла парня в горах

Бывший парень погибшей в Пакистане биатлонистки Дальмайер также пропал в горах

Лаура Дальмайер Лаура Дальмайер Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Пропавшая в горах Пакистана биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер три года назад потеряла возлюбленного Роберта Гразеггера в аналогичной ситуации, сообщает HLN. В 2022 году мужчина во время восхождения попал в лавину.

Когда в твоем ближайшем окружении происходит что-то подобное, ты, естественно, начинаешь серьезно задумываться. И спрашиваешь себя: «Что будет дальше?» — говорила спортсменка в документальном фильме.

Спортивную карьеру Дальмайер завершила в 2019 году. Она двукратная олимпийская чемпионка 2018 года, семикратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира 2016–2017 годов.

Дальмайер 28 июля попала под камнепад в Пакистане. Это произошло в момент восхождения спортсменки на горный пик Лайла высотой более шести километров. На высоте около 5700 метров на нее стали сыпаться камни. Напарница немедленно вызвала службу экстренной помощи. Спортсменка получила серьезные травмы. Отряды спасателей долго не могли добраться до биатлонистки.

Поиски приостанавливались из-за темного времени суток, сильного ветра и плохой видимости. В среду, 30 июля, стало известно, что Дальмайер погибла.

биатлонисты
пропавшие
горы
Пакистан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли планы Цукерберга по созданию «лаборатории суперинтеллекта»
Новая функция за «звезды» может появиться в Telegram после обновления
В МВД раскрыли правду о штрафах за неуведомление ГАИ о смене регистрации
Раскрыто, почему телефонные мошенники звонят с московских номеров
Психолог раскрыл, в чем главная причина конфликтов автомобилистов
В Эстонии захотели накормить украинцев мясом диких животных
Рогов ответил, куда могут ударить ВСУ в период ультиматума Трампа
Концерт писательницы Рубиной в Ташкенте отменили
Умер актер, сыгравший в сериале «Война миров»
Забудьте о садовых вредителях! Тля и жуки покинут огород навсегда
Белые медведи из Московского зоопарка попали на фото, спасаясь от жары
В Красноярском крае подняли вопрос запрета майнинга
Раскрыто, как отбирают работников в мошеннические кол-центры
Не стало голливудской знаменитости из фильмов «Рокки» и «Кобра»
Генерал раскрыл, какую цель в Москве могут атаковать хакеры ВСУ
Российский бизнес назвал самый популярный способ защиты от хакерских атак
Россия может потерять баснословные деньги из-за санкций Трампа против Китая
Книгу Навального признали экстремистским материалом
Путин назвал красивый курорт России
Москвичей предупредили об ограничении движения на одном из участков метро
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.