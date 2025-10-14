Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 18:43

Биатлонист с Украины оскорбил поддержавшего россиян олимпийского чемпиона

Биатлонист Пидручный сравнил Фуркада с клоуном из-за поддержки россиян

Дмитрий Пидручный Дмитрий Пидручный Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный на своей странице в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) сравнил с клоуном шестикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Таким образом он отреагировал на поддержку российских атлетов со стороны спортсмена.

Каким был, таким и остался, — подписал Пидручный изображение французского биатлониста в образе клоуна.

Фуркад же выразил сожаление в связи с длительным отстранением россиян от международных соревнований. Олимпийский чемпион неоднократно подчеркивал, что спортсмены не должны нести ответственность за политические решения своих стран.

Ранее российская велосипедистка Дарья Правилова спела гимн России во время награждения в Нидерландах. Журналисты обратили внимание на движение губ спортсменки. Они догадались, что Правилова пела гимн, пока на фоне играла музыка Бетховена.

До этого литовская спортсменка не стала фотографироваться рядом с Правиловой во время церемонии награждения чемпионата мира по гравийному велоспорту в Нидерландах. Сама россиянка посмеялась над ситуацией.

Украина
биатлонисты
Мартен Фуркад
спортсмены
россияне
Дмитрий Пидручный
