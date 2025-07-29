Поиски зажатой под грудой камней олимпийской чемпионки приостановили Поиски попавшей под камнепад чемпионки по биатлону Дальмайер приостановили

Поиски немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер, дважды побеждавшей на Олимпийских играх, временно остановлены из-за темного времени суток, передает Sportschau. Спасательная операция в горах Пакистана возобновится утром 30 июля.

Поиски бывшей биатлонистки Лауры Дальмайер прекращены из-за наступления темноты после несчастного случая во время восхождения в горы в Пакистане, — сказано в материале.

Из-за труднодоступности района и риска нового камнепада спасатели смогли добраться до места происшествия лишь на следующий день, 29 июля. Операцией руководит международная группа горноспасателей, в которую входят и опытные альпинисты, находящиеся в этом регионе.

Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горах Каракорум. На высоте около 5700 метров на спортсменку и ее напарницу стали сыпаться камни. По предварительной информации, Дальмайер получила серьезные травмы.

Ранее итальянского гимнаста Лоренцо Боничелли ввели в медикаментозную кому после падения во время Универсиады в немецком Эссене. Он получил серьезную травму шеи при выполнении упражнений на кольцах. Вслед за инцидентом национальная сборная Италии приняла решение прекратить участие в турнире.