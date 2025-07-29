Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 19:19

Поиски зажатой под грудой камней олимпийской чемпионки приостановили

Поиски попавшей под камнепад чемпионки по биатлону Дальмайер приостановили

Лаура Дальмайер Лаура Дальмайер Фото: IMAGO/Fotostand / Hettich/Global Look Press

Поиски немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер, дважды побеждавшей на Олимпийских играх, временно остановлены из-за темного времени суток, передает Sportschau. Спасательная операция в горах Пакистана возобновится утром 30 июля.

Поиски бывшей биатлонистки Лауры Дальмайер прекращены из-за наступления темноты после несчастного случая во время восхождения в горы в Пакистане, — сказано в материале.

Из-за труднодоступности района и риска нового камнепада спасатели смогли добраться до места происшествия лишь на следующий день, 29 июля. Операцией руководит международная группа горноспасателей, в которую входят и опытные альпинисты, находящиеся в этом регионе.

Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горах Каракорум. На высоте около 5700 метров на спортсменку и ее напарницу стали сыпаться камни. По предварительной информации, Дальмайер получила серьезные травмы.

Ранее итальянского гимнаста Лоренцо Боничелли ввели в медикаментозную кому после падения во время Универсиады в немецком Эссене. Он получил серьезную травму шеи при выполнении упражнений на кольцах. Вслед за инцидентом национальная сборная Италии приняла решение прекратить участие в турнире.

поиски
камнепады
спорт
Пакистан
чемпионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американские ученые нашли новый способ борьбы с раком
Озвучены главные причины рака печени
Дедушка-рукоблуд: пенсионер накачивал квартиранток лекарствами и насиловал
На Западе узнали о прогрессе России в создании штурмового комплекса «Штурм»
Боня заявила, что ее оскорбили предложения стать эскортницей
Бразильцы заключают «контракт» с МО России ради «красивых русских женщин»
Западный эксперт указал на неспособность НАТО противостоять России
«Ампутация руки»: Гладков раскрыл последствия атаки ВСУ под Белгородом
ВС России расширяют зону контроля около Купянска в Харьковской области
Европейская страна оставила Украину без гаубиц
Франция пытается исключить вино из списка тарифных санкций США
Названы мотивы бросившего дымовую шашку в отделение банка мужчины
Раскрыта истинная роль сенатора Линдси Грэма в политике США
Израиль, покушение, признание в любви Урганту: как живет Ксения Собчак
В ЕК неожиданно ответили на требования Трампа закупать энергоресурсы в США
Часть населения Якутии оказалась в опасности из-за одного нюанса
Как пенсионеру заработать: лучшие способы в 2025 году
«Аэрофлот» раскрыл количество выполненных рейсов за день
«Ад» в Калининграде, месть за «Аэрофлот», нож в спину от Сербии: что дальше
Братислава потребовала объяснений от Лондона после скандала с пропагандой
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла
Общество

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.