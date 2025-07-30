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30 июля 2025 в 16:52

Германию уличили в стремлении стать «сильнейшей армией в Европе»

Reuters: Германия закупит военную технику на миллиарды евро

Eurofighter Eurofighter Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Германия собралась стать сильнейшей армией в Европе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Согласно их данным, государство планирует масштабные закупки военной техники на миллиарды евро. В частности, в оборонный заказ войдут 20 истребителей Eurofighter, до трех тысяч бронетранспортеров Boxer, а также до 3,5 тысячи боевых машин пехоты Patria.

Германия готовит серию заказов на закупки на сумму в несколько миллиардов евро, включая 20 истребителей Eurofighter, до трех тысяч бронированных машин Boxer и до 3,5 тысячи боевых машин пехоты Patria, — говорится в публикации.

Кроме того, как узнало агентство, Министерство обороны Германии собирается закупить зенитно-ракетные комплексы IRIS-T у Diehl Defence. Ведомство также планирует приобрести у немецкого концерна Rheinmetall системы противовоздушной обороны SkyRanger.

Ранее аналитики консалтинговой компании Deloitte спрогнозировали, что промышленность Германии может столкнуться с убытками до €31 млрд (2,9 трлн рублей) из-за торговых пошлин, введенных США. При этом наиболее пострадавшей сферой окажется машиностроительная отрасль.

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