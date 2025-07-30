Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 14:52

Германии предрекли незавидную участь из-за пошлин Трампа

Deloitte: промышленность Германии может недосчитаться €31 млрд из-за пошлин США

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Представители промышленности Германии могут в среднесрочной перспективе столкнуться с убытками до €31 млрд (2,9 трлн рублей) из-за торговых пошлин, введенных США, сообщили специалисты консалтинговой компании Deloitte на своем портале. Наиболее пострадавшей сферой окажется машиностроительная отрасль, отметили они.

От американских ввозных пошлин пострадают также автомобильная и химическая промышленность Германии, говорится в материале. Кроме того, ожидается падение поставок в США и продукции немецких фармацевтических компаний.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения со странами Евросоюза о торговых тарифах в размере 15% на европейскую продукцию вместо 30%, как планировалось ранее. Причем ввоз товаров из Соединенных Штатов в ЕС не будет облагаться пошлинами.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что ЕК пришлось пойти на отказ от приобретения энергоносителей из России ради достижения сделки по тарифам с США. По ее словам, ЕС теперь будет покупать «более качественные» энергоресурсы у Вашингтона.

Германия
США
пошлины
промышленность
убытки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Барнаулом прошел ливень с градом и затопил улицы в нескольких районах
Крупный петербургский интернет-провайдер стал жертвой хакеров
На Украине заявили, что Зеленский раздражает Трампа
Силовики поймали на городском кладбище около 70 назойливых мигрантов
Лунный календарь на август 2025
В России вырос спрос на отдых в монастырях
Ученые перечислили продукты, повышающие риск рака легких на 41%
МИД пригрозил Болгарии ответом на объявление России «спонсором терроризма»
В Минцифры ответили на сообщения об обязательном использовании МАХ
Жителю Кузбасса удалили гигантскую опухоль весом 3,8 килограмма
В России резко выросло число пользователей ИИ-компаньонов
Политолог ответил, каким западным лидерам можно верить
Дешевле, чем кажется: эти советы помогут сделать ремонт бюджетно и быстро
Германии предрекли незавидную участь из-за пошлин Трампа
Во Франции объяснили, почему Украина стала «игрушкой НАТО»
Россияне не могут оплатить покупки из-за «поглупевших» касс в магазинах
Москвичей предупредили об ограничении движения по Садовому кольцу
В России продолжает падать средняя площадь квартир в новостройках
Мастер-классы от звезд спорта проведут в «Лужниках»
Российская ПВО уничтожила две авиабомбы ВСУ в зоне спецоперации
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.