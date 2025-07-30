Германии предрекли незавидную участь из-за пошлин Трампа

Представители промышленности Германии могут в среднесрочной перспективе столкнуться с убытками до €31 млрд (2,9 трлн рублей) из-за торговых пошлин, введенных США, сообщили специалисты консалтинговой компании Deloitte на своем портале. Наиболее пострадавшей сферой окажется машиностроительная отрасль, отметили они.

От американских ввозных пошлин пострадают также автомобильная и химическая промышленность Германии, говорится в материале. Кроме того, ожидается падение поставок в США и продукции немецких фармацевтических компаний.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения со странами Евросоюза о торговых тарифах в размере 15% на европейскую продукцию вместо 30%, как планировалось ранее. Причем ввоз товаров из Соединенных Штатов в ЕС не будет облагаться пошлинами.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что ЕК пришлось пойти на отказ от приобретения энергоносителей из России ради достижения сделки по тарифам с США. По ее словам, ЕС теперь будет покупать «более качественные» энергоресурсы у Вашингтона.