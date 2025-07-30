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30 июля 2025 в 16:28

СБУ заявила о задержании двух «российских кротов» в украинской армии

«Страна»: СБУ заявила о задержании помогавших ВС России военнослужащих ВСУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании «российских кротов» в ВСУ, сообщает украинское издание «Страна». В СБУ считают, что задержанные помогали ВС России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По версии украинских спецслужб, майор Вооруженных сил Украины, подразделение которого сбивает дроны и ракеты, а также наносит удары по наземным целям, передавал ВС России данные для ударов по объектам ВВС Украины, в том числе аэродромам базирования истребителей Су-24, F-16 и Mirage 2000.

Второй задержанный был мобилизован в ВСУ и служил в Харьковской области. Мужчина искал средства для покрытия долгов, говорится в публикации. Он согласился наводить артиллерию и авиабомбы на позиции своего подразделения.

Ранее в Нижегородской области задержали агента СБУ. Россиянин оборудовал тайник с деталями беспилотников и взрывчатыми веществами. Задержанный признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

До этого двух уроженцев Хабаровского края, подозреваемых в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины, задержали в Татарстане. Они хотели получить украинское гражданство и были задействованы в подготовке диверсий на территории РФ.

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