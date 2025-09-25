Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025

Стало известно, ради чего Порошенко готов пойти на любое преступление

Политолог Скачко: ради бизнеса и власти Порошенко был готов на все

Петр Порошенко Петр Порошенко Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Ради бизнеса и власти бывший президент Украины Петр Порошенко мог пойти на любое преступление, деяние и сделку, чего бы ему это ни стоило, рассказал NEWS.ru политолог Владимир Скачко. Он обратил внимание на схожесть бизнеса политика и микромодели народного хозяйства всей Украины.

Настоящий бизнесмен — хваткий, цепкий, оперативный и очень предусмотрительный. Порошенко никогда не складывал свои яйца в одну корзину. Когда он понял, что ветер дует с Запада и нужно ориентироваться не на Россию, он резко стал евроинтегратором, «пронатовцем» и поддержал Виктора Ющенко во время первого Майдана в 2004 году. С тех пор на него и посыпались все политические и экономические «ништяки», — подчеркнул Скачко.

Он отметил, что Порошенко был сыном самого богатого человека в Винницкой области Украины — цеховика, который занимался подпольным бизнесом еще в советское время.

Отец оставил Петру Порошенко и его брату Михаилу бизнесы. Но впоследствии все семейное дело сосредоточилось в руках отца и Петра, потому что Михаил погиб в автокатастрофе. Говорят, что не без помощи Петра, — отметил Скачко.

Ранее в МИД России заявили, что бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия могли убить из-за его связей с Порошенко. Он отметил, что именно Парубий сыграл роль в законодательном оформлении неонацизма на Украине.

