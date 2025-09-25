Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 17:58

Ушел из жизни создатель культового американского ситкома

Умер создатель сериалов «Секретные материалы» и «Теория Большого взрыва» Бродер

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Лос-Анджелесе скончался 85-летний голливудский агент, актер и продюсер Боб Бродер, сообщает Deadline со ссылкой на его семью. Причиной стала онкологическая болезнь.

Среди его самых известных работ — «Веселая компания», «Теория Большого взрыва», «Американская семейка», «Два с половиной человека». Особую славу он получил благодаря «Секретным материалам». В «Веселой компании» он сыграл эпизодическую роль в финале сериала. Он появился в образе парня, стучащего в дверь бара, в последние несколько секунд эпизода. У Бродера остались жена, сын и дочь.

Также стало известно о смерти известного рок-музыканта Дэнни Томпсона. Он скончался в возрасте 86 лет у себя дома в английском городе Рикмансворт. Дэнни Томпсон наиболее известен как участник группы Pentangle и бас-гитарист покойного Джона Мартина, работавший с Кейт Буш, Питером Гэбриелом, Talk Talk и многими другими.

Ранее на 57-м году ушел из жизни заслуженный артист России Дмитрий Лагачев. По словам актрисы Светланы Шаманди-Бойцовой, коллега был выдающимся педагогом и верным другом. Она также подчеркнула, что всего неделю назад они общались, вместе строили планы и смеялись.

шоу-бизнес
культура
США
кино
