Мафия лишила Джигурду многомиллиардного наследства от подруги

Шоумен Никита Джигурда заявил «Звездачу», что не смог получить наследство своей подруги Людмилы Браташ из-за давления со стороны мафии. По словам артиста, к смерти Браташ может быть причастен её водитель Дмитрий Куронов.

Мне четко сказали — дело в офшорных счетах. Когда пробили офшорные острова — там бабки такие… И остались. [Сестра Браташ Ольга] Романова — пешка. Мне и до этого угрожали, мне сказали и убрали Куронова, а ты следующий. Мафия работает, отжимает, и это бизнес, — отметил он.

Джигурда также сообщил, что недавно узнал о смерти Куронова и принял решение отказаться от дальнейших разбирательств по делу. По его словам, с этим связано решение «спрыгнуть» с борьбы за наследство.

Наследство Джигурде и его жене Марине Анисиной завещала ушедшая из жизни в 2016 году Браташ. Их связывали дружеские отношения. У предпринимательницы была родная сестра Светлана Романова, которую наследницей признал суд.

В конце июля суд прекратил производство по иску Джигурды к нотариусу по вопросу наследства от Браташ. Артист требовал обязать его дать свидетельство о праве на наследство.