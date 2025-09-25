«Вел себя как скот»: Кушанашвили раскрыл правду о своем первом браке Журналист Кушанашвили назвал себя виновным в разрыве с первой супругой

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в эфире YouTube-шоу «Любовь по расчету» назвал себя виновным в разводе с первой супругой юристом Марией Якимовой. Их брак продлился всего год, хотя до этого пара три года состояла в отношениях. У них остался общий сын Федор.

Я не был инициатором. Как сказала Роза [Сябитова], в 90% случаев из 100 на развод подает женщина, у которой лопнуло терпение. Я вел себя как скот, и, конечно, у нее не хватило терпения, — сказал Кушанашвили.

Тем временем телеведущий Дмитрий Дибров впервые прокомментировал расторжение брака с Полиной Дибровой. Шоумен выразил признательность за 17 лет совместной жизни, которые подарили ему троих сыновей и множество счастливых моментов.

