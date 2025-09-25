Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 16:52

Скончался актер Николай Калинин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Николай Калинин скончался 22 сентября на 80-м году жизни, сообщили в пресс-службе Севастопольского театра имени Луначарского. Артист сотрудничал с театром с 2000 года, выступая на его сцене почти два десятилетия.

Ушел из жизни талантливый артист Николай Григорьевич Калинин, почти двадцать лет служивший на сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского, — сказано в сообщении.

В театре отметили, что Калинин не ограничивался только актерскими ролями — он проявлял себя творчески во всем. Особое впечатление на зрителей производили его творческие вечера, на которых он исполнял песни, «словно вел задушевную, очень откровенную беседу о самом главном».

Калинин родился в 1946 году и за свою карьеру выступал в театрах Омска, Норильска и Днепропетровска, а в последние годы в Севастополе. Он участвовал в таких постановках для детей, как «Емеля», «Белоснежка» и «Старик Хоттабыч». С начала 2000-х годов снимался в кино, среди его работ — сериалы и фильмы «Золотые парни», «Исаев», «Учитель в законе», «Янычар», «Клятва», «Русский характер».

Ранее на 57-м году жизни скончался заслуженный артист России Дмитрий Лагачев. По словам актрисы Светланы Шаманди-Бойцовой, коллега был выдающимся педагогом и верным другом. Она также подчеркнула, что всего неделю назад они общались, вместе строили планы и смеялись.

