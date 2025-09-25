SHOT описал последние дни найденного мертвым экс-чиновника из Петербурга

Telegram-канал SHOT сообщил, что найденный мертвым бывший председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александр Федотов мог провалить собеседование. По его сведениям, он прибыл в Москву, чтобы устроиться на работу в крупную компанию, но она не раскрывается.

Как отмечает SHOT, в последнее время у Федотова были проблемы с алкоголем, предположительно, на фоне увольнения из администрации Петербурга. Согласно сведениям канала, у экс-чиновника после визита в Москву была запланирована поездка в Волгоград.

Telegram-канал Baza сообщил, что тело Федотова нашли рядом с отелем Sheraton в районе аэропорта Шереметьево, где он остановился на три дня. Уточняется, что Следственный комитет проводит проверку.

Ранее сообщалось, что сбежавшего из здания Кронштадтского суда бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна нашли мертвым в здании консульства Армении в Санкт-Петербурге. Фигуранта дела об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 млрд рублей нашли в уборной без сознания.