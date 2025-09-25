Украинские флаги «пропали» со здания мэрии Парижа Со здания мэрии Парижа убрали висевшие с 2022 года флаги Украины

Флаги Украины, которые висели на здании мэрии Парижа с 2022 года, убрали, сообщает РИА Новости. По данным агентства, теперь там вывешены лишь несколько французских флагов и стяг Евросоюза.

В материале сказано, что украинские флаги «пропали» на фоне дебатов насчет размещения на общественных зданиях флагов Палестины после официального признания Парижем палестинского государства 22 сентября. Официальной информации по поводу соответствующего решения еще нет.

До этого стало известно, что в Париже на матче второго тура чемпионата Франции болельщика, который показывал украинский флаг, выгнали со стадиона. Инцидент произошел на трибуне во время игры «Пари Сен-Жермен» с «Анже».

Ранее сын президента США Дональд Трамп — младший в соцсети Truth Social назвал «клоунами» пользователей интернета, которые в своих профилях ставят украинские флаги. Так он отреагировал на замалчивание некоторыми СМИ истории с убийством украинки Ирины Заруцкой темнокожим американцем. Девушка зашла в вагон и села на пассажирское кресло. Убийца находился за ее спиной — он достал нож и нанес несколько ударов.