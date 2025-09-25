Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 18:12

Украинские флаги «пропали» со здания мэрии Парижа

Со здания мэрии Парижа убрали висевшие с 2022 года флаги Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Флаги Украины, которые висели на здании мэрии Парижа с 2022 года, убрали, сообщает РИА Новости. По данным агентства, теперь там вывешены лишь несколько французских флагов и стяг Евросоюза.

В материале сказано, что украинские флаги «пропали» на фоне дебатов насчет размещения на общественных зданиях флагов Палестины после официального признания Парижем палестинского государства 22 сентября. Официальной информации по поводу соответствующего решения еще нет.

До этого стало известно, что в Париже на матче второго тура чемпионата Франции болельщика, который показывал украинский флаг, выгнали со стадиона. Инцидент произошел на трибуне во время игры «Пари Сен-Жермен» с «Анже».

Ранее сын президента США Дональд Трамп — младший в соцсети Truth Social назвал «клоунами» пользователей интернета, которые в своих профилях ставят украинские флаги. Так он отреагировал на замалчивание некоторыми СМИ истории с убийством украинки Ирины Заруцкой темнокожим американцем. Девушка зашла в вагон и села на пассажирское кресло. Убийца находился за ее спиной — он достал нож и нанес несколько ударов.

Париж
флаги
Украина
дебаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мед, мясо и молочка из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.