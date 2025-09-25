Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 18:35

Задержан агрессор, ударивший россиянку локтем в лицо из-за капризов ее сына

В Подмосковье задержали напавшего на женщину в магазине из-за ее ребенка мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, ударившего посетительницу продуктового супермаркета на глазах у ее сына, передает Telegram-канал SHOT. Нападавшим оказался 47-летний житель Тульской области. В его отношении возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит пять лет колонии.

Ранее пострадавшая рассказала, что агрессор угрожал «сломать пасть» ее пятилетнему сыну, когда он капризничал у кассы. За малыша вступилась мама, но нарвалась на грубость. После словесной перепалки мужчина несколько раз ударил пострадавшую локтем в лицо. По словам пострадавшей, напавшим был местный житель, которого она часто встречала в супермаркете, но раньше он не был агрессивным.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге мужчина в коммунальной квартире на улице Херсонской зарезал знакомого жены. От полученных ножевых ранений потерпевший скончался на месте. Нападавшего задержали, по данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Сообщается, что ревнивец застал супругу с любовником и в ярости набросился на соперника.

магазины
задержания
нападения
Подмосковье
