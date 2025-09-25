Задержан агрессор, ударивший россиянку локтем в лицо из-за капризов ее сына В Подмосковье задержали напавшего на женщину в магазине из-за ее ребенка мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, ударившего посетительницу продуктового супермаркета на глазах у ее сына, передает Telegram-канал SHOT. Нападавшим оказался 47-летний житель Тульской области. В его отношении возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит пять лет колонии.

Ранее пострадавшая рассказала, что агрессор угрожал «сломать пасть» ее пятилетнему сыну, когда он капризничал у кассы. За малыша вступилась мама, но нарвалась на грубость. После словесной перепалки мужчина несколько раз ударил пострадавшую локтем в лицо. По словам пострадавшей, напавшим был местный житель, которого она часто встречала в супермаркете, но раньше он не был агрессивным.

