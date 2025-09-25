Стартовал конкурс толстых медведей

В национальном парке Катмай на Аляске стартовала ежегодная «Неделя толстого медведя», сообщает телеканал CBS News. Мероприятие проводится с 2014 года и позволяет наблюдать за жизнью бурых медведей в труднодоступном заповеднике.

Голосование за самых упитанных хищников продлится до 30 сентября на сайте Explore.org, где можно наблюдать за животными в прямом эфире. Там же специалисты заповедника представляют фотографии до и после набора веса. Среди финалистов — медведица Грейзер, победительница 2024 года, и ее детеныш Джуниор, а также рекордсмен Чанк со сломанной челюстью.

По словам рейнджера Сары Брюс, медведи могут набирать до 315 кг за лето, а к зимней спячке некоторые особи достигают 635 кг. Отмечается, что победитель конкурса не получает материальных призов, поскольку главной наградой для него является комфортное выживание в зимний сезон.

