25 сентября 2025 в 18:06

Стартовал конкурс толстых медведей

В нацпарке Катмай на Аляске началась «Неделя толстого медведя»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В национальном парке Катмай на Аляске стартовала ежегодная «Неделя толстого медведя», сообщает телеканал CBS News. Мероприятие проводится с 2014 года и позволяет наблюдать за жизнью бурых медведей в труднодоступном заповеднике.

Голосование за самых упитанных хищников продлится до 30 сентября на сайте Explore.org, где можно наблюдать за животными в прямом эфире. Там же специалисты заповедника представляют фотографии до и после набора веса. Среди финалистов — медведица Грейзер, победительница 2024 года, и ее детеныш Джуниор, а также рекордсмен Чанк со сломанной челюстью.

По словам рейнджера Сары Брюс, медведи могут набирать до 315 кг за лето, а к зимней спячке некоторые особи достигают 635 кг. Отмечается, что победитель конкурса не получает материальных призов, поскольку главной наградой для него является комфортное выживание в зимний сезон.

Ранее в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на свет появился детеныш черноморской афалины, занесенной в Красную книгу. Новорожденный дельфиненок чувствует себя отлично.

медведи
конкурсы
США
голосования
