25 сентября 2025 в 18:15

«Его жизнь в опасности»: оценена вероятность убийства Саркози

Политолог Воробьев: Саркози могут убить, обвинив в этом Россию

Николя Саркози Николя Саркози Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

Бывшего президента Франции Николя Саркози могут убить после вынесения приговора по делу о финансировании его избирательной кампании на деньги сирийского лидера Муаммара Каддафи, выразил мнение в беседе с NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев. По его словам, Саркози стал «токсичен» для французской политической системы.

Прежде «конспирологические» обвинения в получении денег от Каддафи, который был позже уничтожен усилиями того же Саркози, теперь официально признанный факт. Грязное белье французской внешней политики вывернуто наружу. Поскольку экс-президент может наговорить еще много лишнего, жизнь его находится в опасности, — считает Воробьев.

Эксперт напомнил, что Саркози получил приговор с отсрочкой наказания — возможно, именно для того, чтобы в его внезапной смерти нельзя было уличить французские власти и тюремную администрацию. По его словам, в устранении Саркози могут обвинить Россию.

Что бы ни случилось негативного в ЕС — во всем обвиняют Москву. И в дронах над Скандинавией, и во всевозможных политических заговорах и убийствах. Саркози неоднократно выступал против конфликта с Россией, за что в реальности, наверное, и получил свой приговор. Он теперь лишний на европейском политическом поле, — полагает эксперт.

Ранее Парижский суд приговорил Саркози к пяти годам тюремного заключения. Вердикт вынесен по уголовному делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Бывшего главу Франции также оштрафовали на сумму в €100 тыс. (9,8 млн рублей). Саркози признали виновным в соучастии в преступной группировке, однако оправдали по обвинениям в сокрытии хищения государственных денег и в пассивной коррупции.

