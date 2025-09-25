Минпросвещения опровергло слухи насчет компьютерных игр на физкультуре Минпросвещения не поддержало законопроект о компьютерных играх на физкультуре

Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который предполагал использование компьютерных игр в рамках предмета «Физическая культура», сообщили в пресс-службе ведомства. По данным министерства, работа над подобными инициативами не ведется.

Вместо этого по указанию президента Владимира Путина Минпросвещения активно расширяет перечень видов спорта, предлагаемых в школьной программе физкультуры, включая их в виде отдельных модулей. В ведомстве также отметили, что совместно со Всероссийской федерацией фиджитал-спорта разрабатывается проект вариативного модуля фиджитал-спорта.

Каждая школа сможет самостоятельно решать, включать ли этот модуль в свою образовательную программу. Однако возможность введения компьютерных игр в школьное обучение не обсуждается.

Ранее появилась информация о том, что в программу физкультуры могут быть добавлены такие игры, как Counter-Strike, Dota 2 и FIFA. Утверждалось, что их введут для реакции и стратегического мышления. При этом учебный модуль якобы мог занять 36 часов.