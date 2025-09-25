Российские компании пригласили в Вену Гросси пригласил Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях World Atomic Week пригласил Россию принять участие в форуме по искусственному интеллекту в ядерной промышленности. Мероприятие по атомной энергетике впервые пройдет в Вене в декабре.

Приглашаю вас в декабре в Вену. Мы проведем первую международную конференцию по ядерной энергетике и ИИ. Все компании из России, западных и азиатских стран будут там представлены, — уточнил Гросси.

Руководитель международного агентства сообщил, что «этот брак» между ИИ и ядерной энергетикой «вот-вот будет заключен». Гросси предложил посмотреть, насколько успешным будет такой союз.

Ранее глава МАГАТЭ назвал важным взаимодействие с Россией в атомной сфере. Гросси также признался, что РФ является лидером в ядерной отрасли.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях Глобального атомного форума высказался о кандидатуре главы МАГАТЭ в качестве генсека ООН. Лидер республики подчеркнул, что его российский коллега Владимир Путин не будет возражать против Гросси на этом посту.