Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 18:35

Российские компании пригласили в Вену

Гросси пригласил Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях World Atomic Week пригласил Россию принять участие в форуме по искусственному интеллекту в ядерной промышленности. Мероприятие по атомной энергетике впервые пройдет в Вене в декабре.

Приглашаю вас в декабре в Вену. Мы проведем первую международную конференцию по ядерной энергетике и ИИ. Все компании из России, западных и азиатских стран будут там представлены, — уточнил Гросси.

Руководитель международного агентства сообщил, что «этот брак» между ИИ и ядерной энергетикой «вот-вот будет заключен». Гросси предложил посмотреть, насколько успешным будет такой союз.

Ранее глава МАГАТЭ назвал важным взаимодействие с Россией в атомной сфере. Гросси также признался, что РФ является лидером в ядерной отрасли.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях Глобального атомного форума высказался о кандидатуре главы МАГАТЭ в качестве генсека ООН. Лидер республики подчеркнул, что его российский коллега Владимир Путин не будет возражать против Гросси на этом посту.

Рафаэль Гросси
МАГАТЭ
Владимир Путин
Вена
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.