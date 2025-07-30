Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 30 июля, фото и видео

Мама панды Катюши Диндин отметила девятый день рождения. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 30 июля?

Какое угощение нравится Катюше

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором Катюша наслаждается любимым угощением — сочным бамбуком.

«Катюша на вершине блаженства, беззаботно наслаждаясь сочным бамбуком!» — подписала видео Акулова.

Комментаторы назвали поедание бамбука Катюшей отдельным видом дзена и блаженства.

«То, как Катерина ест бамбук, — отдельный вид дзена, блаженства и наслаждения! Приятного аппетита, наша любимая девочка! Аж тоже покушать захотелось».

«Классно и талантливо! Отдельный вид дзена, вот серьезно».

«Так вкусно, аппетитно и блаженно ест, что аж самой захотелось попробовать бамбук», — написали фолловеры.

Какой праздник сегодня отмечают в Московском зоопарке

Сегодня, 30 июня, день рождения отмечает мама Катюши — панда Диндин. Ей исполнилось девять лет. Для животного подготовили торт из бамбука, украшенный живыми цветами. Также в вольере повесили праздничную растяжку, передает корреспондент NEWS.ru.

Светлана Акулова опубликовала снимок Катюши, на котором она держит в руках букет из бамбука.

«Катюша приглашает вас в гости, на празднование дня рождения любимой мамы Диндин!» — отметила она.

Напомним, что Диндин приехала в Россию 29 апреля 2019 года из провинции Сычуань. С ней также привезли самца Жуи. За несколько лет они адаптировались к новым условиям и стали родителями — у пары родилась Катюша. Имена для животных выбрали китайские специалисты: Жуи переводится как «благополучие», а Диндин — как «капля».

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