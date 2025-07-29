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29 июля 2025 в 11:15

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 29 июля, фото и видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша получила новый подарок. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 29 июля?

Какой подарок получила Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео, на котором показала, как Катюша получила новый подарок — велосипед из бамбука.

«Пока родители отдыхают во внутреннем вольере, кто-то получает вкусные подарки и радуется им!» — подписала ролик Акулова.

Комментаторы поблагодарили сотрудников зоопарка за то, что всегда балуют и радуют Катюшу.

«Уважаемые киперы и все причастные! Спасибо вам, что так радуете Катерину и балуете ее! У нее такое счастливое детство!»;

«Сколько же у Катюши классных и вкусных игрушек! Спасибо сотрудникам зоопарка, что заботитесь о нашей любимице»;

«У Катюши скоро будет бамбуковый автопарк!» — написали фолловеры.

Также Акулова показала ролик, в котором Катюша потихоньку ест бамбуковый самокат.

«Сколько прослужит у Катюши ее бамбуковый самокат? Вот это очень интересно! Но сначала, конечно, интересны вкусняшки, которые спрятались в нем так надежно, что пришлось разобрать его на части! Спасибо, любимые киперы, за самокат! Я вас очень люблю!» — озвучила мысли маленькой панды директор столичного зоопарка.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какое угощение получила Катюша

Светлана Акулова также опубликовала видео, на котором Катюша получила от киперов еще одно угощение в виде ежика. Маленькая панда полакомилась им, а затем уснула.

«Пришел сегодня к Катюше в гости ежик, хотел с ней дружбу завести! Но как-то не сложилось… То ли он оказался слишком маленьким, то ли слишком вкусным! Но Катюшке сегодня точно будет сниться вкусный ежик!» — подписала ролик Акулова.

Пользователи Сети в комментариях обратили внимание, что Катюша быстро съела ежика.

«Ежик, видимо, был наивкуснейший, поскольку музыка для него недолго играла»;

«Как Катерина быстро расправилась с ежиком! Значит, очень-очень вкусным был!»;

«Кате зашел ежик!» — написали они.

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