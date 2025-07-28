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28 июля 2025 в 16:12

Погода в Москве во вторник, 29 июля: ждать ли аномальную жару и засуху

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве во вторник, 29 июля, будет ясная погода. Что еще известно о прогнозе в российской столице и Санкт-Петербурге на завтра?

Какая погода будет в Москве 29 июля

Синоптик из прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что завтра, 29 июля, воздух в Москве прогреется до +25–30 градусов в дневное время, а ночью ожидается понижение до +13–18 градусов.

По данным «Метеовестей», во вторник ночью в российской столице будет ясная погода с температурой +20–22 градуса, атмосферное давление сохранится в пределах нормы. Днем ожидается малооблачная погода, +29–31 градус, ветер слабый.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 29 июля прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью +20–22 градуса, днем +29–31 градус. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее говорил, что жаркого окончания июля в Москве не прогнозируется.

«Сезон, конечно, продолжится и еще будет долго радовать москвичей умеренным теплом и солнцем. Но, по всей видимости, „экватор“ лета с самыми высокими температурами воздуха, которые обычно приходятся на финал июля, в Центральной России будет пройден в эти дни. Лето начнет очень медленно угасать», — уточнил он.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 29 июля

Александр Ильин отметил, что в Санкт-Петербурге с понедельника по четверг воздух прогреется до +25–30 градусов днем, ночью — до +20–22 градусов. При этом возможны кратковременные осадки в виде дождя. Они ожидаются во вторник, 28 июля, и в среду, 29 июля.

«Метеовести» пишут, что 29 июля в Санкт-Петербурге прогнозируются переменная облачность и +28–30 градусов. Ветер южный, умеренный, атмосферное давление в пределах нормы.

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