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28 июля 2025 в 13:42

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 28 июля, фото и видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша перед сном любит поесть бамбук. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 28 июля?

Чем Катюша занимается днем

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором запечатлена Катюша. В кадре маленькая панда проводит время днем в уличном вольере за поеданием бамбука.

«Замечательный денек! И погода на улице тоже», — подписала ролик Акулова.

Комментаторы отметили, что у Катюши очень счастливое детство.

«Беззаботное детство! Гуляй, наслаждайся вкусняшками, наша малышка!»;

«У Катерины такое счастливое и беззаботное детство! А ведь счастливое детство — залог счастливой жизни»;

«Катюша, приятного аппетита! Наш сладкий счастливый ребенок», — написали они.

Что Катюша делает перед сном

Светлана Акулова также показала ролик, на котором Катюша перед сном ест бамбук. Она предположила, что маленькая панда не может выбрать, чем заняться: лечь спать или продолжить наслаждаться угощениями.

«Вроде и спать хочется, а вроде и пожевать еще немного можно», — озвучила мысли Катюши директор столичного зоопарка.

Подписчики в комментариях обратили внимание на то, что Катюша очень активная.

«Какая же Катя активная! Шило в попе у ребенка! Вроде устала, а вроде еще и покушать, и погулять хочется»;

«Катерина — активная мадам. Переутомилась и вот теперь не спится!»;

«Я тоже перед сном не могу решить — поесть или уже идти на боковую? Все мы немного Катюша», — написали фолловеры.

Что Диндин делает по утрам

Также Светлана Акулова показала и рассказала, чем по утрам занимается мама Катюши Диндин. В кадре панда отдыхает в уличном вольере.

«Утренний релакс Диндин. Утром еще не так жарко и можно помечтать и насладиться утренней прохладой», — пояснила Акулова.

Пользователи Сети заявили, что Катюша очень похожа на маму.

«Катерина — копия Дини. Только пока поменьше. Я сначала, пока не прочитала подпись, была уверена, что на видео Катя»;

«То ли Катюша — копия мамы, то ли мама — копия Катюши! Любим вас, пандочки»;

«Каждый раз теперь, когда после всех этих событий вижу Динечку, а это так редко сейчас, начинаю хвалить эту красавицу. Это она нам Катюшку подарила, это Динечка ее всему научила, как есть, как спать, как пандой быть. Очень люблю тебя, Динечка», — прокомментировали россияне.

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панда Катюша
Московский зоопарк
общество
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
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