Почему не работает YouTube 28 июля: сбои, разблокировка, удаление каналов

Россияне продолжают жаловаться на сбои и замедление в работе YouTube. Какие последние новости об этом известны сегодня, 28 июля? Что за каналы удалил Google с видеохостинга?

Что известно о замедлении YouTube 28 июля

Массовый сбой в работе YouTube длится около года. Ежедневно россияне испытывают трудности при попытке зайти в приложение или на сайт видеохостинга. Пользователи жалуются, что платформа не открывается на смартфонах, компьютерах и телевизорах, а в случае загрузки падает скорость воспроизведения видео.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», сегодня, 28 июля, продолжают поступать массовые жалобы на некорректную работу YouTube. Порядка 19% сообщений о сбоях на мобильных и стационарных устройствах приходятся на Москву, 10% — на Челябинскую область, 6% — на Санкт-Петербург, Красноярский край и Саратовскую область, 5% — на Татарстан, Краснодарский край, Московскую, Самарскую и Калужскую области, 4% — на Башкирию и Ростовскую область, 3% — на Карелию, Воронежскую, Ленинградскую, Ярославскую, Новосибирскую, Тверскую и Иркутскую области, 1% — на Смоленскую область.

YouTube в России официально не блокировали, а проблемы с доступом могут быть связаны с техническими сбоями, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«В первую очередь проблемы с YouTube связаны с тем, что отсутствует коммуникация — где-то, возможно, устарело „железо“, что-то тормозит. Где-то, возможно, сама компания Google не обновляет софт, сама капризничает», — пояснил он.

Заработают ли YouTube, Instagram и Facebook в России

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что YouTube может возобновить полноценную работу в России при соблюдении ряда условий.

«Речь не о запретах ради запретов, а о равноправии. Если ты работаешь в России — соблюдай ее законы: „приземлись“, плати налоги, храни данные граждан здесь и будь готов решать споры в российских судах. Игнорирование требований — это путь в никуда. Эпоха вседозволенности крупных ИТ-корпораций должна остаться в прошлом», — пояснил парламентарий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Instagram (деятельность в РФ запрещена) и Facebook (деятельность запрещена в РФ) для разблокировки в России должны соблюдать законы страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Какое бы доверие у нас ни было с американцами, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. Собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия. Надо выполнить законы и возвращаться в РФ», — сказал он.

Какие каналы удалил Google с YouTube

Компания Google в рамках расследования «скоординированных операций влияния» удалила 10 910 каналов на YouTube во втором квартале текущего года, более 2000 из них, как утверждает корпорация, якобы были связаны с Россией, в частности с RT.

В релизе указано, что с апреля по июнь включительно было удалено 2053 канала, которые содержали информацию в поддержку России и критику в отношении Украины, Запада, ЕС и НАТО. В частности, с YouTube были удалены материалы на испанском, английской и сербском языках, которые были якобы связаны с RT, говорится в сообщении компании.

Подробности и критерии, по которым определялась связь с RT, не раскрываются.

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