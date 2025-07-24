Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 24 июля, фото и видео

Панда Катюша любит есть бамбук перед сном. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 24 июля?

Чем ужинает Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша ужинает перед сном. В кадре маленькая панда ест бамбук, а затем ложится на спину.

«Плотный Катюшин ужин перед сном», — подписала ролик Акулова.

Комментаторы посоветовали Катюше не наедаться перед сном, чтобы хорошо спать.

«Катерина, сколько ты бамбука съела-то! Не наедайся так перед сном! А то налопаешься, а потом уснуть не сможешь»;

«Катюша, а ты нормально спишь? Так наедаешься перед сном! Хотя я тоже люблю перед сном покушать бутербродиков с колбаской»;

«Сладкая девочка, приятного тебе аппетита! Набивай пузико», — написали они.

Что Катюша хочет получить от киперов

Светлана Акулова также показала снимок Катюши, на котором она играет с бамбуковыми палочками. Директор столичного зоопарка предположила, что маленькая панда попросит у работников зоопарка барабан из бамбука.

«О, палочки для барабана есть! Осталось только попросить киперов сделать мне барабан из бамбука — и тогда всем будет весело!» — подписала фото Акулова.

Пользователи Сети в шутку отметили, что Катюша вполне может увлечься музыкой, поскольку она очень разносторонняя.

«Катюша вполне может заняться музыкой, и, думаю, у нее откроется талант! Она ведь у нас девочка разносторонняя: и спортсменка, и комсомолка, и просто красавица!»;

«Барабан точно Катерине нужен! Будет раскрывать свой музыкальный талант!»;

«А может, еще гитару?» — предложили фолловеры.

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