Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 23 июля, фото и видео

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 23 июля, фото и видео

Панда Катюша просыпается с утра плавно и не спеша. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 23 июля?

Как тренируется Жуи

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором тренируется папа Катюши, большая панда Жуи. В кадре животное играет с пеньком.

«Так проходят повседневные тренировки единственного панда-космонавта во всем мире, Жуи Великолепного! Папа нашей Катюши достоин только восхищения своей самодисциплиной, упорством и стремлением всегда быть в своей лучшей форме!» — подписала ролик Акулова.

Фолловеры в комментариях заявили, что Катюша такая озорная именно в папу.

«Катерина озорница в Жуишку! Тоже спортсменка растет!»;

«Как же Катюша похожа на папу! И такая же озорная, веселая! А Жуи — просто ураган!»;

«Настоящий мужчина, спортсмен! Следит за собой, чтобы быть в самой крутой форме! А космонавтам иначе и нельзя!» — написали они.

Что Жуи делает в дождливую погоду

Светлана Акулова также показала ролик, на котором Жуи сидит в уличном вольере во время дождя.

«В дождливую погоду Жуи любит поудобнее устроиться на дереве под навесом и о чем-то мечтать либо вспоминает свое детство! А, может, просто наблюдает за одинокими прохожими и сочувствует им!» — предположила Акулова.

Россияне в комментариях предположили, что Жуи любит слушать капли дождя.

«Жуишка, видимо, любит слушать капли дождя и размышлять под этот звук. Какой же умный красавец-мужчина!»;

«Самый классный панда-мужик! И умный! Думает всегда и в любую погоду, размышляет!»;

«Шикарный и смелый мужчина! Ничего не боится», — отметили фолловеры.

Как проходит утро Катюши

Также Светлана опубликовала видео, на котором запечатлено, как Катюша просыпается.

«Как правильно просыпаться утром? Берем пример с Катюши! Только без резких движений — все делаем плавно и не спеша! Потягиваемся, прихорашиваемся и широко улыбаемся этому миру!» — подписала ролик директор столичного зоопарка.

Комментаторы пожелали Катюше хорошего дня и пообещали, что будут брать с нее пример.

«Катерина, отличного дня! Возьму на заметку, как на самом деле нужно просыпаться»;

«Нам определенно надо брать пример с Катюши! Катюша делает растяжку, хорошо высыпается и даже радуется дождю! И у нее всегда прекрасное настроение, браво!»;

«Катерина, мы возьмем с тебя пример, обещаем! Сладкая, любимая девочка!» — написали они.

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