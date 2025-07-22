Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 22 июля, фото и видео

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 22 июля, фото и видео

Панда Катюша любит гулять во время дождя. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 22 июля?

Что ест Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором запечатлена Катюша, жующая листья бамбука.

«Специальный ролик для тех, кто просит показать, как Катюша ест листья, а не только лысые палки», — написала она.

Пользователи Сети в комментариях заявили, что бамбуковые палки Катюша все-таки ест с большим удовольствием.

«Лысые палки она с бОльшим удовольствием ест. А тут явно — ну ладно, возьму немного, раз уж принесли!»;

«Скорость поедания палок намного быстрее, чем листьев. Все-таки палки, наверно, вкуснее!»;

«Палки Катюша ест с таким удовольствием! А листья жует, поскольку ничего больше нет», — написали они.

Нравится ли Катюше дождь

Светлана Акулова также показала ролик, как Катюша утром гуляет по уличному вольеру во время дождя. В кадре маленькая панда бегает и ползает по брусьям.

«С добрым утром! Ну и что, что дождик за окном, это не повод грустить! Всем хорошего настроения! Врываемся с таким же настроением в новую рабочую неделю, как наша любимая Катюшка», — подписала видео директор столичного зоопарка.

Фолловеры предположили, что Катюша любит дождь.

«Ой как Катерине нравится дождь! Походу, даже больше, чем снег! Она прямо наслаждается! И не спешит во внутренний вольер»;

«Как дождик Катюше нравится! Веселится! Сколько счастья у ребенка!»;

«Разошлась Катюшка! Радуется летнему дождю!» — написали они.

Как проводит время Жуи

Также Светлана Акулова опубликовала видео, на котором папа Катюши, большая панда Жуи, играет со шляпой. Она предположила, что медведь хочет найти в ней угощения.

«Кто подсунул Жуи неработающую волшебную шляпу? Почему из нее не высыпаются кейки, яблоки и морковка с бататом?! Ну или хотя бы ростки!» — озвучила Акулова мысли Жуи.

Россияне в комментариях подчеркнули, что Жуи очень серьезный.

«Какой Жуи серьезный! Настоящий мужчина! Расстраивается и злится, но особо вида не показывает»;

«Красавец! Суперзвезда! Настоящий серьезный мужчина!»;

«Ох как Жуи зол! Но при этом прекрасен! Жуи, ты лучший!» — написали подписчики.

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