Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 18 июля, фото и видео

Панда Катюша начинает пятничное утро с поедания бамбука. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 18 июля?

Чем Катюша похожа на родителей

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик с нарезкой моментов, где Катюша и ее родители, Диндин и Жуи, едят бамбук.

«Мама, папа, я — жующая семья!» — подписала она видео.

Фолловеры в комментариях обратили внимание на то, как Катюша похожа на родителей.

«Как же Катя похожа на родителе! Но, мне кажется, у нее глаза больше. А еще она ест медленнее всех, видимо, потому что еще маленькая», «Катерина очень похожа на Диню и Жуишку! От каждого взяла лучшее и получилась вот такой красоткой!», «Мама — сама элегантность, папа — рекордсмен по поеданию всего, дочь — эксперт по палкам», — написали они.

Как Катюша проводит пятницу

Светлана Акулова также показала, как Катюша проводит утро пятницы. На опубликованном видео маленькая панда сидит в вольере и лакомится бамбуком.

«Всем хорошего пятничного настроения!» — пожелала директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети отметили, что теперь их настроение точно будет хорошим, поскольку они увидели Катюшу.

«Катюшу увидела — и сразу настроение шикарное! Спасибо!», «Настроение поднимается, когда вижу Катюшку. Какая же она прекрасная! С утра работает и вовсю украшает мир!», «Радость на душе, когда вижу нашу любимую Катерину!» — прокомментировали россияне.

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