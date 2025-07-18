Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 июля: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 июля: где сбои в России

Сегодня, 18 июля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге, Марий Эл и других регионах России у абонентов сотовых операторов «МегаФон», МТС, T2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, как в Кремле комментируют ситуацию?

Где в России не работает мобильный интернет 18 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 18 июля, жалобы на нестабильную работу мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, T2, Yota, «МегаФона» и «Билайна» сообщают, что не могут воспользоваться онлайн-услугами, открыть приложения и мессенджеры.

Наибольшее количество жалоб 18 июля зафиксировано от пользователей «МегаФона». Порядка 26% сообщений об отсутствии связи приходятся на Москву, 16% — на Марий Эл, 10% — на Новосибирскую область, 6% — на Башкирию и Рязанскую область, 5% — на Саратовскую область, 3% — на Санкт-Петербург, Хабаровский, Приморский, Забайкальский и Красноярский края, Московскую, Тульскую, Ростовскую и Воронежскую области, 2% — на Чувашию.

Абоненты МТС, T2, Yota и «Билайна» также сообщают о периодическом отключении мобильного интернета. Большинство жалоб от пользователей этих сотовых операторов зафиксировано из Москвы, Санкт-Петербурга, Марий Эл, Чувашии, Ярославской, Ростовской и Челябинской областей.

Почему в городах России не работает мобильный интернет 18 июля

Власти российских регионов предупреждали граждан, что мобильный интернет могут периодически отключать в целях безопасности. Так, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в период действующей опасности угрозы БПЛА в некоторых районах возможно частичное понижение сигнала с 4G до 2G.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с NEWS.ru заявил, что при совершении терактов часто используются системы дистанционного управления, а каналом связи является мобильный интернет и сотовая связь.

«По этой причине отключение мобильного интернета — вполне логичный шаг. Он достаточно жесткий, потому что это создает массу неудобств. Мы все привыкли к тому, что у нас мобильный интернет это как данность и много чего на него завязано. Но это лишает [злоумышленников] канала связи и управления», — пояснил он.

О сроках восстановления полноценной работы мобильного интернета не сообщалось.

Как в Кремле объяснили отключение мобильного интернета

Сбои в работе интернета по всей России в последние недели оправданы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что временные отключения связаны с безопасностью граждан.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна. Нужно принимать соответствующие меры», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что не в курсе планов по созданию в России органа, координирующего отключения мобильного интернета. Ранее СМИ сообщили, что Минцифры и российский бизнес ведут переговоры о введении регламента на ограничения доступа к Сети. Эксперты предполагали, что упорядочение процедуры могло бы позволить избавить пользователей от ненужных отключений.

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