Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 августа: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 августа: где сбои в России

Сегодня, 4 августа, была ограничена работа мобильного интернета в Пензенской области, также наблюдаются сбои в Москве, Санкт-Петербурге и в других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов МТС, «Билайн», «МегаФон», T2 и Yota. Что об этом известно, когда восстановят связь?

Где в России не работает мобильный интернет 4 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 4 августа, жалобы на нестабильную работу мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, «МегаФона», «Билайна», T2 и Yota жалуются, что не могут воспользоваться онлайн-услугами вдали от точек Wi-Fi: на смартфонах не прогружаются приложения банков, не открываются мессенджеры и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 4 августа поступило от пользователей МТС. Порядка 27% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 10% — на Санкт-Петербург, Самарскую область и Краснодарский край, 8% — на Новосибирскую область, 7% — на Республику Коми, 5% — на Красноярский край, 3% — на Хабаровский край, Томскую и Челябинскую области, 2% — на Якутию, Удмуртию, Калужскую, Ярославскую, Пензенскую и Ивановскую области, 1% — на Приморский край и Владимирскую область.

Абоненты «МегаФона», T2, «Билайна» и Yota также сообщают, что у них периодически не работает мобильный интернет. Большинство жалоб от пользователей этих сотовых операторов зафиксировано из Москвы, Новосибирской и Ярославской областей и Приморского края.

«Москва. Нет интернета второй день. Причем домашний интернет от мобильного оператора тоже не грузит»;

«В Краснодаре скорость интернета сильно замедлена. В мессенджерах можно только сообщениями обмениваться, ни видеозвонки, ни медиафайлы не загружаются»;

«В ЯНАО мобильный интернет уже неделю работает только 2G, и то с перебоями», — пишут пользователи.

О сроках восстановления полноценной работы мобильного интернета не сообщалось.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему в регионах не работает мобильный интернет 4 августа

В Пензенской области 4 августа было введено ограничение на работу мобильного интернета в связи с атакой беспилотников, сообщил глава региона Андрей Мельниченко.

Губернатор Кировской области Александр Соколов на совещании в правительстве региона сегодня, 4 августа, заявил, что временные отключения интернет-связи — вынужденная мера.

«Вижу, что есть вопросы по перебоям в интернет-связи. Эта мера является вынужденной и вводится для нашей же с вами безопасности. Прошу жителей относиться к этому с пониманием. У нас в стране очень много точек Wi-Fi — в общественных местах, учреждениях, транспорте. Это дает возможность оставаться на связи даже при ограниченном доступе к мобильному интернету», — отметил он.

Министр цифрового развития и связи Приморья Андрей Клементьев предупредил жителей региона о тестировании процессов временного отключения мобильного интернета всеми мобильными операторами.

«Эта мера абсолютно вынужденная, это — купирование угрозы. Мы должны обеспечить безопасность жителей, безопасность наших детей. Поэтому сейчас идет настройка сетей связи, отключаются временно только диапазоны 3G и 4G, никогда не отключается „голос“, то есть вы всегда сможете позвонить; будет проходить вызов для экстренных служб, также СМС всегда доставляются», — сказал он.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что во время действующей опасности атаки беспилотников в некоторых районах возможно частичное понижение сигнала с 4G до 2G.

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