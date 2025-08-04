Задержки и отмены поездов в России 4 августа: в каких регионах, причины

Задержки и отмены поездов в России 4 августа: в каких регионах, причины

Сегодня, 4 августа, были задержаны пассажирские и отменены пригородные поезда после падения обломков беспилотников на станции Арчеда в Волгоградской области. Каких маршрутов коснулись ограничения, когда восстановят движение?

Какие поезда отменены и задержаны в Волгоградской области 4 августа

На станции Арчеда во Фролово Волгоградской области из-за падения обломков беспилотника 4 августа было приостановлено движение поездов. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что на настоящий момент на железнодорожных путях работают саперы.

«Во Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции Арчеда, выбиты стекла в двух прилегающих жилых домах, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала. Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено», — сообщил он.

По данным Приволжской железной дороги, в результате падения БПЛА пострадавших нет. На настоящий момент в Волгоградской области задержаны пять пассажирских поездов. О сроках восстановления движения не сообщалось.

«В связи с происшествием в настоящее время задерживаются пассажирские поезда № 2 Москва — Волгоград, № 89 Волгоград — Санкт-Петербург, № 90 Санкт-Петербург — Волгоград, № 506 Саратов — Имеретинский Курорт, а также пригородный поезд № 6818 Алексиково — Арчеда», — говорится в сообщении.

Максимальное время задержки составляет около четырех часов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, уточнили в Приволжской железной дороге.

На фоне падения обломков БПЛА в Волгоградской области также были отменены пригородные поезда: № 6517 Арчеда — Алексиково, № 6518 Алексиково — Арчеда, № 6520 Алексиково — Урюпино, № 6519 Урюпино — Алексиково.

В РЖД уточнили, что обо всех изменениях в расписании поездов пассажиров информируют по СМС. Также соответствующую информацию можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по круглосуточному бесплатному телефону Центра поддержки клиентов РЖД.

«Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов. Для координации работы по ликвидации последствий на Приволжской железной дороге работает оперативный штаб», — уточнили в пресс-службе.

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