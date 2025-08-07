На фирму Тимати «выкатили» иск на 8 млн рублей Против фирмы Тимати по доставке еды подали иск на 8 млн рублей

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) оказался в центре судебного разбирательства: с одной из его компаний — ООО «Виттория» — требуют взыскать почти 8 млн рублей, сообщает издание KP.RU. Артисту принадлежит 25% в этом предприятии, специализирующемся на ресторанном бизнесе и доставке еды.

Согласно финансовым показателям, за 2024 год выручка составила 91 млн при убытке в 9 млн рублей. С иском на сумму 7,9 млн рублей к «Виттории» вышла компания «Протрейд». Причины спора и детали претензий пока неизвестны.

Ранее суд постановил взыскать с рэпера задолженность по платежам за капитальный ремонт дома. При этом размер взыскиваемой суммы неизвестен.

До этого появилась информация, что Тимати и модель Валентина Иванова ждут рождения девочки. Третий ребенок для музыканта и первый для его избранницы должен появиться на свет уже этим летом. По словам журналистов, беременность протекает легко. У Тимати уже есть двое детей: дочь Алиса от отношений с Аленой Шишковой и сын Ратмир — от Анастасии Решетовой. В браке он не был.