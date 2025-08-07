Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 20:00

На фирму Тимати «выкатили» иск на 8 млн рублей

Против фирмы Тимати по доставке еды подали иск на 8 млн рублей

Тимати Тимати Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) оказался в центре судебного разбирательства: с одной из его компаний — ООО «Виттория» — требуют взыскать почти 8 млн рублей, сообщает издание KP.RU. Артисту принадлежит 25% в этом предприятии, специализирующемся на ресторанном бизнесе и доставке еды.

Согласно финансовым показателям, за 2024 год выручка составила 91 млн при убытке в 9 млн рублей. С иском на сумму 7,9 млн рублей к «Виттории» вышла компания «Протрейд». Причины спора и детали претензий пока неизвестны.

Ранее суд постановил взыскать с рэпера задолженность по платежам за капитальный ремонт дома. При этом размер взыскиваемой суммы неизвестен.

До этого появилась информация, что Тимати и модель Валентина Иванова ждут рождения девочки. Третий ребенок для музыканта и первый для его избранницы должен появиться на свет уже этим летом. По словам журналистов, беременность протекает легко. У Тимати уже есть двое детей: дочь Алиса от отношений с Аленой Шишковой и сын Ратмир — от Анастасии Решетовой. В браке он не был.

Тимати
иски
происшествия
компании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная российская поп-исполнительница внесена в базу «Миротворца»
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.