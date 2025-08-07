«Сильна только на бумаге»: Польша испугалась учений «Запад-2025»

В Белоруссии готовятся к военным учениям «Запад-2025». В республику прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими, которые примут участие в маневрах. При этом НАТО проведет учения «Железный защитник» в Польше рядом с белорусской границей. Сколько солдат будет задействовано в маневрах «Запад-2025», насколько сильна польская армия — в материале NEWS.ru.

Как пройдут учения «Запад-2025» в Белоруссии

Накануне в Белоруссию прибыл первый эшелон российских войск для проведения совместных учений «Запад-2025», сообщили в Минобороны республики. Представителей ВС РФ встретили в торжественной обстановке.

В ведомстве заявили, что белорусские и российские военные завершают подготовку к началу учений. В ходе маневров планируется отработать новые тактические приемы применения сухопутных войск с учетом опыта современных конфликтов. Учения должны пройти в середине сентября. В них примут участие более 13 тысяч солдат из обоих государств.

Белорусское Минобороны сообщило, что двусторонние учения проводятся регулярно каждые два года. Места их проведения чередуются между Белоруссией и Россией.

В мае 2025 года стало известно, что основные маневры «Запад-2025» перенесут вглубь территории Белоруссии. Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул, что эти мероприятия сосредоточены исключительно на оборонительных задачах. Обе стороны решили сократить масштабы учений почти в два раза. Это продемонстрировало готовность Союзного государства к диалогу, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Минобороны Белоруссии

Почему в НАТО обеспокоены учениями «Запад-2025» в Белоруссии

В июне тогдашний президент Польши Анджей Дуда анонсировал военные учения «Железный защитник» Североатлантического альянса рядом с белорусской границей. В них примут участие до 40 тысяч военнослужащих.

«Нашим ответом на учения „Запад“ является организация маневров в Польше на восточном фланге НАТО в то же самое время. Были направлены приглашения всем членам Североатлантического союза, заинтересованность очень большая», — заявил Дуда.

Польские СМИ выразили обеспокоенность российскими маневрами. В прессе были опубликованы снимки российских БМП с красной маркировкой. «Судя по этим тактическим знакам, в Белоруссию прибыли российские военные для выполнения новых, неизвестных нам задач. Появление такой техники <…> в большом городе, а не на полигоне, является очень опасным сигналом и может указывать на подготовку к серьезным действиям», — сообщил портал Forsal.pl.

Издание Niezależny Dziennik Polityczny усомнилось в потенциале польской армии.

«Военный бюджет Польши составляет $40 млрд, а военный бюджет Белоруссии — всего 821 млн. Может быть, причина в том, что польская армия сильна только на бумаге? Она не способна самостоятельно вести боевые действия? У войска польского мало боеприпасов, пороха, ракет, которых хватит только на три дня боев. И это только начало всех проблем», — отметило издание.

Фото: Минобороны Белоруссии

Зачем Польше армия в 400 тысяч человек

Учения НАТО в Польше около границы Белоруссии — рядовое событие, отметил в разговоре с NEWS.ru политолог Вадим Трухачев. «Тут удивляться нечему. Альянс готовится к войне с Россией и репетирует ее на том театре боевых действий, который может стать из виртуального реальным», — сказал он.

Польским военачальникам была поставлена задача — довести численность вооруженных сил до 400 тысяч человек, отметил политолог. Сейчас она значительно меньше. Ее состояние не самое лучшее. Но у поляков, учитывая их природную русофобию, очень большая мотивация к тому, чтобы довести армию до 400 тысяч и стать передовым рубежом НАТО.

«По меркам Запада Польша — небогатая страна, поэтому она может повысить свой статус в Европе и Евроатлантическом сообществе только за счет получения статуса прифронтового государства. В многовековой психологии поляков есть представление о том, что Польша — крепость западного мира, расположеная на границе с „русскими варварами“. Как и в любой европейской стране, в Польше плохо обстоят дела с демографией», — добавил Трухачев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Насколько сильна армия Польши

Говорить о том, что польская армия — это несерьезная сила, сложно, отметил в беседе с NEWS.ru полковник в отставке Михаил Тимошенко. «Поляки сохранили свой ВПК и кое-что выпускали по нашим лицензиям. Если ты выпускаешь бронетехнику, допустим, по лицензии Советского Союза, то без особого труда освоишь и производство западной бронетехники. Особенно если тебе будут поставлять материалы. Вся электроника будет западной», — сказал он.

Боеспособность армии Польши очень сильно зависит от мотивации личного состава, подчеркнул Тимошенко.

«У поляков и европейцев мотивация в широком плане незаметна. Согласно результатам соцопросов, 50% граждан ФРГ не собираются спасать страну в случае войны», — сказал эксперт. Тем не менее поляки усиленно готовят программы по укомплектованию вооруженных сил, добавил Тимошенко.

