Военэксперт рассказал о преимуществах разведкомплекса «Пенициллин»

Артиллерийский разведывательный комплекс «Пенициллин», который ВС РФ применяют на Красноармейском направлении, позволяет российским военным оставаться невидимыми для вражеских средств радиоэлектронной борьбы, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Перенджиев. По его словам, в этом заключается преимущество комплекса.

Комплекс позволяет вести контрбатарейную борьбу эффективно благодаря тому, что он не использует радиоизлучение для обнаружения вражеских снарядов или огневых позиций, — пояснил Перенджиев.

По его словам, станции контрбатарейной борьбы производства стран НАТО в основном используют радиопеленгацию пролетающих снарядов для выяснения позиций артиллерии. Поэтому их можно «выключить», подавив средствами РЭБ, указал эксперт.

В этом отношении наш «Пенициллин», конечно, имеет преимущество — ему РЭБом не помешаешь. Российский комплекс засекает вспышки выстрелов, улавливает звук от выстрелов и полета снарядов, чувствует сейсмические волны, которые передаются в земле от орудий и ракетных установок при выстрелах и пусках, а затем по всем этим данным определяет, куда прилетят вражеские снаряды и откуда их выпустили, — добавил он.

Ранее стало известно, что российские военные активно используют звукометрический комплекс «Пенициллин» для прослушки ВСУ под Красноармейском. Эта система позволяет эффективно выявлять местонахождение огневых точек противника.