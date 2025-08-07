Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 20:00

Немецкие механики починили пораженную российскими войсками ЗРК Patriot

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Немецкие специалисты восстановили практически уничтоженную российскими военными установку ЗРК Patriot, которая была передана Украине, сообщил координатор поддержки Украины со стороны НАТО генерал-майор Майк Келлер в интервью FAZ. По его словам, комплекс готов к боевому применению.

Несколько месяцев назад радар системы Patriot получил серьезные повреждения. Затем мы вернули его в Германию, — пояснил он.

Весной 2025 года российские войска нанесли серьезные повреждения одному из комплексов Patriot. Поврежденную систему транспортировали в Германию для проведения ремонта. По словам Келлера, немецкие специалисты восстановили военную технику, она вновь передана Украине и введена в эксплуатацию.

При этом генерал предупредил, что поставки новых комплексов Patriot могут затянуться до 2030-х годов из-за сложного производственного цикла. Кроме того, производитель испытывает дефицит комплектующих, добавил Келлер.

Ранее во Франции на полигоне Бискаросс прошли испытания модернизированной зенитной ракеты Aster Block 1 NT. Ракета успешно перехватила цель на дальности 150 километров и высоте свыше 25 километров, демонстрируя потенциал конкуренции с американской системой Patriot.

Германия
ФРГ
Украина
ЗРК Patriot
ремонт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Британский наемник погиб под Харьковом сразу после вступления в ВСУ
Появились подробности о подписании мира между Арменией и Азербайджаном
Раскрыто имя возможного кандидата на пост главы ФРС
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.