Немецкие механики починили пораженную российскими войсками ЗРК Patriot

Немецкие специалисты восстановили практически уничтоженную российскими военными установку ЗРК Patriot, которая была передана Украине, сообщил координатор поддержки Украины со стороны НАТО генерал-майор Майк Келлер в интервью FAZ. По его словам, комплекс готов к боевому применению.

Несколько месяцев назад радар системы Patriot получил серьезные повреждения. Затем мы вернули его в Германию, — пояснил он.

Весной 2025 года российские войска нанесли серьезные повреждения одному из комплексов Patriot. Поврежденную систему транспортировали в Германию для проведения ремонта. По словам Келлера, немецкие специалисты восстановили военную технику, она вновь передана Украине и введена в эксплуатацию.

При этом генерал предупредил, что поставки новых комплексов Patriot могут затянуться до 2030-х годов из-за сложного производственного цикла. Кроме того, производитель испытывает дефицит комплектующих, добавил Келлер.

Ранее во Франции на полигоне Бискаросс прошли испытания модернизированной зенитной ракеты Aster Block 1 NT. Ракета успешно перехватила цель на дальности 150 километров и высоте свыше 25 километров, демонстрируя потенциал конкуренции с американской системой Patriot.