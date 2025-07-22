Погода в Москве в среду, 23 июля: ждать ли сильный дождь и мощную грозу

Погода в Москве в среду, 23 июля: ждать ли сильный дождь и мощную грозу

Завтра, 23 июля, в Москве могут пройти кратковременные дожди. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на среду?

Какая погода будет в Москве 23 июля

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на этой неделе может выпасть 65% от месячной нормы осадков.

«Ежедневно с перерывами будут лить скоротечные грозовые дожди — с понедельника до воскресенья общее количество осадков составит 55 мм, или 65% от месячной нормы. Переувлажнение почвы в 1,5 раза превысит норму июля. По ночам +13–18, в середине дня +21–26, что в пределах положенной нормы макушки лета», — рассказал он РИА Новости.

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что столичный регион по-прежнему находится в зоне пониженного атмосферного давления, а в среду, 23 июля, небо, вероятно, будет затянуто кучевыми облаками.

«Погода начнет улучшаться. Не исключено, что и завтра у нас днем еще будут кратковременные дожди, но количество осадков уже будет значительно меньше, чем было вчера и чем мы ожидаем сегодня. Сегодня за счет термики возможны местами сильные дожди, а завтра — не более 6 мм. То есть погода постепенно начнет успокаиваться», — уточнила она в беседе с RTVI.

По данным метеорологических сервисов, в среду, 23 июля, ночью будет без осадков, а днем снова пройдут дожди. Столбики термометров днем поднимутся до +27 градусов, в темное время суток — до +18 градусов. Ветер стихнет.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 23 июля

По информации сервиса «Метеовести», 23 июля в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха составит +17–19 градусов, днем — +28–30 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что ближайшие три дня в городе будут с температурой до +30 градусов.

«В дальнейшем, когда есть вероятность прихода дождей, температура будет немного ниже этой отметки, но тоже останется очень высокой», — уточнил он.

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