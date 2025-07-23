Любимец москвичей и гостей столицы умер в зоопарке Красная панда Рыжик умер в возрасте 11 лет в Московском зоопарке

Один из самых любимых питомцев Московского зоопарка — красная панда по кличке Рыжик — умер в возрасте 11 лет. Для этого вида животных такой возраст считается почтенным, поскольку в природе они редко живут дольше девяти лет, передает Telegram-канал столичного зоосада.

Сегодня мы должны поделиться с вами печальной новостью. Утром 21 июля покинул мир один из самых любимых и узнаваемых обитателей Московского зоопарка — красная панда Рыжик. Ему было почти 11 лет, — сообщили в зоопарке.

Рыжик прибыл в Московский зоопарк в 2015 году из Польши и быстро стал всеобщим любимцем. Он отличался дружелюбным характером, любил наблюдать за посетителями и был единственным хищником, которого смотрители кормили с руки. В последние годы ветеринары делали все возможное, чтобы продлить жизнь питомцу. В зоопарке пообещали сохранить теплую память о Рыжике и его трогательных привычках.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родились три таджикских винторогих козленка. Посетители уже могут увидеть их на экспозиции «Турья горка» на Новой территории. Первый козленок родился весом 2,1 кг. Позже другая самка родила двойню — самца (2,3 кг) и самку (1,7 кг). Козлята находятся на искусственной скале и уверенно передвигаются.