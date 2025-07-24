Доллар скакнет до 90 осенью? Курс сегодня, 24 июля, что с евро и юанем

Доллар скакнет до 90 осенью? Курс сегодня, 24 июля, что с евро и юанем

В сентябре доллар будет двигаться в сторону 90 рублей, заявил научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Что об этом известно, какой курс американской валюты, евро и юаня сегодня, 24 июля?

Курс доллара, евро и юаня 24 июля

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 22 июля, составляет 78,4477 рубля, курс евро — 91,7897 рубля, а курс юаня — 10,9593 рубля.

Что будет с долларом в августе

По мнению старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева, курс доллара в августе не превысит 80 рублей и, по всей видимости, останется в пределах 78–79 рублей. По его мнению, поддержку рублю окажет продажа валютной выручки компаний-экспортеров для уплаты налогов.

«Всю силу рубля обеспечивает объем валюты, которую поставляют компании-экспортеры в обмен на рубли. Этот „навес“ и дает российской валюте такое мощное преимущество», — рассказал Силаев.

При этом ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что курс доллара может опуститься до 50 рублей из-за неоднозначной геополитической ситуации. Он также подчеркнул, что рубль укрепляется параллельно с ростом цен на нефть.

«Если сценарий развития конфликта между Израилем и Ираном будет жестким, то цены на нефть взлетят вверх. Однако мы планируем, что ситуация утрясется мирным путем. Я допускаю курс до 50 рублей за доллар», — высказался парламентарий в беседе с «Финансами Mail».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что будет с долларом к осени

Курс доллара в сентябре этого года будет двигаться в сторону 90 рублей, заявил Георгий Остапкович. По его словам, темпы роста американской валюты будут умеренными.

«Раньше я считал, что доллар пойдет в сторону 95 рублей, но уже это не гарантирую. Однако то, что он должен по всем экономическим смыслам перебраться в район 90 рублей — мне кажется, это очевидно», — сказал эксперт агентству «Прайм».

Он пояснил, что на рост курса валюты США прежде всего повлияет увеличение импорта. Кроме того, свою роль сыграет продолжение туристического сезона, во время которого для поездок за границу россияне будут менять рубли на доллары. Поскольку спрос на американскую валюту увеличится, ее курс будет расти, добавил Остапкович.

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