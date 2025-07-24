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24 июля 2025 в 11:54

Ситуация в аэропортах России 24 июля: задержки рейсов, что в Сочи и Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация в ночь на сегодня, 24 июля, вводила ограничения на работу аэропортов в Сочи и Грозном. Какова сейчас ситуация в аэропортах России, что известно об отменах и задержках рейсов?

Какова ситуация в аэропорту Сочи 24 июля

Росавиация 23 июля в 23:08 по московскому времени ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи, которые действовали до 03:53 24 июля. Представитель ведомства Артем Кореняко пояснил, что соответствующие меры были необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 24 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 21 — над акваторией Черного моря, 11 — над Азовским морем, семь — над территорией Краснодарского края.

На фоне вводимых ограничений в аэропорту Сочи было задержано 59 рейсов на вылет и 38 — на прилет, сообщает Telegram-канал Mash.

На настоящий момент аэропорт в Сочи работает штатно, однако на восстановление стабильного расписания может уйти до двух суток, уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

«В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех ВС, готовится расписание работы с учетом вынужденных изменений. <…> Совместно с авиакомпаниями мы делаем все возможное для скорейшей стабилизации регулярного расписания, но для этого понадобится один-два дня», — говорится в сообщении.

Пассажиры в аэропорту Сочи Пассажиры в аэропорту Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Представители аэропорта обратили внимание пассажиров, что время вылетов может корректироваться, и попросили внимательно следить за информированием о статусе рейса. Согласно информации на сайте воздушной гавани, на настоящий момент из Сочи задерживаются вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Красноярск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Чебоксары, Пермь, Анталью, Стамбул, Батуми и другие города.

Какова ситуация в других аэропортах России 24 июля

Росавиация в ночь на 24 июля также вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту города Грозного, они действовали с 03:11 до 03:53. На настоящий момент воздушная гавань работает в штатном режиме, вылеты запланированы согласно расписанию.

Московские аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский 24 июля работают штатно. Воздушные гавани и авиакомпании восстановили расписание рейсов после ограничений, вводимых с 19 по 22 июля.

«Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний в аэропорту обслуживаются в соответствии с действующими регламентами и вылетают в пункты назначения по расписанию», — отметили в аэропорту Шереметьево.

Пресс-служба Внуково также сообщила, что аэропорт функционирует в штатном режиме — воздушная гавань принимает рейсы на прилет по факту прибытия, а рейсы на вылет отправляются по факту очередности и готовности воздушных судов. Аналогичная ситуация в Шереметьево и Жуковском.

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