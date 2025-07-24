Аэропорт Грозного временно перестал работать Росавиация: аэропорт Грозного временно не принимает и не выпускает рейсы

В аэропорту Грозного введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, меры предпринимаются для обеспечения безопасности полетов, однако подробности о сроках и причинах ограничений не уточняются.

Аэропорт Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал он.

Похожие ограничения действуют в аэропорту в Сочи. По словам представителя Росавиации, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Также в московском аэропорту Шереметьево начали раздавать матрасы. Спальные принадлежности дают пассажирам задержанных рейсов. По данным канала, в первую очередь матрасы выдают семьям с детьми.

До этого сообщалось, что более тысячи российских пассажиров столкнулись с проблемой утраты багажа после перелетов самолетами Turkish Airlines. Несколько воздушных судов турецкого авиаперевозчика прибыли в аэропорты Санкт-Петербурга и Москвы без багажного отделения. Рейсы выполнялись из курортных городов Турции, включая Даламан и Анталью.