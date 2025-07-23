Росавиация ограничила работу аэропорта Сочи

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал он.

Ранее сообщалось, что более тысячи российских пассажиров столкнулись с проблемой утраты багажа после перелетов самолетами Turkish Airlines. Несколько самолетов турецкого авиаперевозчика прибыли в аэропорты Санкт-Петербурга и Москвы без багажного отделения. Рейсы выполнялись из курортных городов Турции, включая Даламан и Анталью.

Также в аэропорту Пулково возникли сложности с выдачей багажа пассажирам. Администрация воздушной гавани объяснила это перегрузкой рабочих систем аэропорта, из-за чего часть путешественников не смогла получить свои вещи.

Кроме этого, в московском аэропорту Шереметьево начали раздавать матрасы. Спальные принадлежности дают пассажирам задержанных рейсов. По данным канала, в первую очередь матрасы выдают семьям с детьми.