Медбрат пытался изнасиловать 90-летнюю пациентку после приема ванны

Медбрат Кацунори Сато попытался изнасиловать 90-летнюю пациентку, которой помогал принять ванну, пишет Saitama. По данным источника, 28-летний сотрудник больницы вернулся к пожилой женщине в палату, где обнажил гениталии и заставлял жертву потрогать их.

Инцидент произошел в ночь на 4 февраля в префектуре Кумамото, но об этом стало известно спустя время. Пострадавшая сообщила о случившемся дочери после выписки из больницы. Родственница обратилась в медучреждение для выяснения обстоятельств. В результате проверки руководство больницы уволило сотрудника.

Подозреваемый признал свою вину, объяснившись возбуждением при виде женского тела. Правоохранители продолжают расследование инцидента.

Ранее в Японии арестовали 60-летнего Такехису Мияваки, который 10 лет жил в квартире с останками своей матери. Мужчина при ходьбе заметно хромал, на что обратил внимание один из местных чиновников. Последний начал задавать японцу вопросы о здоровье и о матери, после чего обратился в полицию.