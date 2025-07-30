Российская телеведущая оказалась в центре исторического землетрясения Телеведущая Барановская оказалась на Камчатке с детьми во время землетрясения

Телеведущая Юлия Барановская во время отдыха на Камчатке вместе с детьми оказалась свидетелем исторического землетрясения. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она написала, что видела, как осыпаются скалы, а птицы отлетают подальше от берега.

Мы на Камчатке с детьми, были неделю без связи, потому что ходили в морское путешествии на катамаране. Сегодня утром вышли в сторону порта и землетрясение застало нас на воде, просто трясло катамаран, как будто на винт что-то намоталось, и все скалы, вдоль которых мы шли, стали сыпаться, грохот стоял и пыль летела, что даже было видно сквозь туман. А потом птицы полетели от берега огромными стаями, — поделилась ведущая.

В Северо-Курильском районе Сахалинской области продолжает действовать режим ЧС, введенный местными властями после мощного землетрясения и последовавшего цунами. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре - под водой оказались часть городской территории и производственные мощности рыбоперерабатывающего предприятия «Алаид».

Рубен Татевосян, эксперт в области сейсмологии, в беседе с NEWS.ru объяснил природу произошедшего землетрясения. По его словам, разрушительные подземные толчки стали результатом интенсивного взаимодействия Тихоокеанской и Североамериканской тектонических плит. Специалист подчеркнул, что данный регион традиционно относится к числу наиболее сейсмически активных зон планеты.